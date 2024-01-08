قبل أيام من أمم أفريقيا .. ساديو ماني يحتفل بعقد قرانه

احتفل السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي ومنتخب أسود التيرانجا بحفل زفافه ، وسط أجواء عائلية مصغرة ، الساعات الأخيرة ، وقبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.





وأقيمت فعاليات الحفل على هامش تواجد ماني بالعاصمة السنغالية داكار ، للمشاركة في فعاليات معسكر منتخب بلاده الجاري الآن هناك استعدادًا للبطولة القارية.

كانت قرعة البطولة الأفريقية ، قد أسفرت عن مشاركة السنغال حامل اللقب في المجموعة الثالثة من المنافسات بتواجد كل من الكاميرون، غينيا وجامبيا.

يذكر أن منتخب السنغال هو حامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة، بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية على المنتخب الوطني بركلات الترجيح عقب انتهاء وقت اللقاء الأصلي بالتعادل السلبي.



