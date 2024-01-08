5 أيام على انطلاق أمم أفريقيا.. جدول مباريات دور المجموعات كاملاً

يفصل عشاق الساحرة المستديرة خمسة أيام على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية ، خلال نسختها التي تقام بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.





ويخوض حاليًا المنتخب الوطني معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ، على أن تنتهي فعالياته غد الثلاثاء .

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة “غانا ، كاب فردي وموزمبيق”.

وتأتي مباريات دور المجموعات من البطولة على النحو التالي ..

السبت 13 يناير 2024 :

المجموعة الاولى :

كوت ديفوار – غينيا بيساو



الاحد 14 يناير 2024:

المجموعة الاولى :

نيجيريا – غينيا الاستوائية

المجموعة الثانية: مصر- الموزمبيق

غانا- الراس الاخضر

الاثنين 15 يناير :

المجموعة الثالثة: السنغال- غامبيا

الكاميرون – غينيا

المجموعة الرابعة:

الجزائر- انجولا



الثلاثاء 16 يناير 2024:

المجموعة الرابعة:

بوركينافاسو – موريتانيا

المجموعة الخامسة:

تونس- ناميبيا

مالي- جنوب افريقيا



الاربعاء 17 يناير 2024:

المجموعة السادسة:

المغرب – تنزانيا

كونغو الديمقراطية – زامبيا



الخميس 18 يناير 2024:

المجموعة الاولى:

كوت ديفوار- نيجيريا

غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية:

مصر- غانا



الجمعة 19 يناير 2024 :

المجموعة الثانية:

الراس الاخضر- الموزمبيق

المجموعة الثالثة :

السنغال- الكاميرون

غينيا- غامبيا



السبت 20 يناير 2024:

المجموعة الرابعة:

الجزائر- بوركينافاسو

موريتانيا – انجولا

المجموعة الخامسة :

تونس- مالي

الاحد 21 يناير 2024:

المجموعة الخامسة :

جنوب افريقيا – ناميبيا

المجموعة السادسة :

المغرب – كونغو الديمقراطية

زامبيا – تنزانيا

الاثنين 22 يناير 2024:

المجموعة الأولى :

غينيا الاستوائية- كوت ديفوار

غينيا بيساو- نيجيريا

المجموعة الثانية :

الموزمبيق- غانا

الراس الاخضر- مصر



الثلاثاء 23 يناير 2024:

المجموعة الثالثة:

غينيا- السنغال

غامبيا – الكاميرون

المجموعة الرابعة:

انغولا- بوركينافاسو

موريتانيا – الجزائر



الاربعاء 24 يناير 2024:

المجموعة الخامسة:

جنوب افريقيا – تونس

ناميبيا- مالي

المجموعة السادسة :

تنزانيا – كونغو الديمقراطية

زامبيا- المغرب