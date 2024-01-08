الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

5 أيام على انطلاق أمم أفريقيا.. جدول مباريات دور المجموعات كاملاً

بوابة الوفد الإلكترونية

يفصل عشاق الساحرة المستديرة خمسة أيام على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية ، خلال نسختها التي تقام بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.
 

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ويخوض حاليًا المنتخب الوطني معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ، على أن تنتهي فعالياته غد الثلاثاء .
ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة “غانا ، كاب فردي وموزمبيق”.

وتأتي مباريات دور المجموعات من البطولة على النحو التالي ..

السبت 13 يناير 2024 :
المجموعة الاولى :
كوت ديفوار – غينيا بيساو


الاحد 14 يناير 2024:
المجموعة الاولى :
نيجيريا – غينيا الاستوائية
المجموعة الثانية: مصر- الموزمبيق 
غانا- الراس الاخضر 
الاثنين 15 يناير :
المجموعة الثالثة: السنغال- غامبيا 
الكاميرون – غينيا 
المجموعة الرابعة:
الجزائر- انجولا 

الثلاثاء 16 يناير 2024:
المجموعة الرابعة:
بوركينافاسو – موريتانيا
المجموعة الخامسة:
تونس- ناميبيا 
مالي- جنوب افريقيا

الاربعاء 17 يناير 2024:
المجموعة السادسة:
المغرب – تنزانيا 
كونغو الديمقراطية – زامبيا 

الخميس 18 يناير 2024:
المجموعة الاولى:
كوت ديفوار- نيجيريا 
غينيا الاستوائية - غينيا بيساو 
المجموعة الثانية:
مصر- غانا 

الجمعة 19 يناير 2024 :
المجموعة الثانية:
الراس الاخضر- الموزمبيق
المجموعة الثالثة :
السنغال- الكاميرون
غينيا- غامبيا 

السبت 20 يناير 2024:
المجموعة الرابعة:
الجزائر- بوركينافاسو 
موريتانيا – انجولا 
المجموعة الخامسة :
تونس- مالي 

الاحد 21 يناير 2024:
المجموعة الخامسة :
جنوب افريقيا – ناميبيا
المجموعة السادسة :
المغرب – كونغو الديمقراطية 
زامبيا – تنزانيا 

الاثنين 22 يناير 2024:
المجموعة الأولى :
غينيا الاستوائية- كوت ديفوار
غينيا بيساو- نيجيريا 
المجموعة الثانية :
الموزمبيق- غانا 
الراس الاخضر- مصر 

الثلاثاء 23 يناير 2024:
المجموعة الثالثة:
غينيا- السنغال 
غامبيا – الكاميرون
المجموعة الرابعة:
انغولا- بوركينافاسو
موريتانيا – الجزائر 

الاربعاء 24 يناير 2024:
المجموعة الخامسة:
جنوب افريقيا – تونس 
ناميبيا- مالي 
المجموعة السادسة :
تنزانيا – كونغو الديمقراطية 
زامبيا- المغرب 

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