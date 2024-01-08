أسعار شرائح الغاز الجديدة 2024

أسعار شرائح الغاز الجديدة في 2024..بعد الزيادة التي أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، تسائل أصحاب عدادات الغاز المنزلي عن أسعار شرائح استهلاك الغاز وهل هناك زيادة على غرار أسعار شرائح الكهرباء.

حقيقة زيادة شرائح استهلاك الغاز مثل الكهرباء

نشرت شركة “برتوتريد” أسعار شرائح الغاز الجديدة في لعام 2024 الجاري، مجيبة على الأسئلة التي وردتها حول هذا الشأن عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأكدت الشركة ، أنه لم تصدر أي قرارات رسمية برفع أسعار الغاز المنزلي مع بداية العام الجديد، مشيرةً إلى أن أسعار الشرائح الثلاثة كما هي منذ عام 2022، ولم تشهد أي زيادات.

أسعار شرائح استهلاك الغاز 2024

وأعلنت الشركة عن أسعار كل شريحة من الشرائح على النحو التالي:

شريحة الغاز الثانيه من 31 إلى 60 متر مكعب، بـ ٣٢٥ قرشًا.

بينما شريحة الغاز الثالثة من 61 متر مكعب فأعلى بـ 375 قرشًا.

ونوهت شركة بتروتريد إلى أن هذه الأسعار جميعها يضاف إليها المصاريف الإدارية شهريًا، والتي تقدر بقيمة 12 جنيهًا، وبالإضافة إلى مصاريف الدمغات.

طرق متاحة لسداد فواتير الغاز 2024

يمكن سداد فواتير الغاز من خلال طرق عديدة منها الاتي :

الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة الخدمة.

المحافظ الإلكترونية.

محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

محفظة BM من بنك مصر.

المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض شركات الدفع الإلكتروني.

ماكينات الدفع الإلكتروني POS .

يمكن سداد فواتير الغاز من خلال ماكينات نقاط البيع المتوفرة في أي محل تجاري والصادرة من شركات: فوري، وضامن، ومصاري، وأمان، وإي فاينانس، وخدماتي، وبي BEE.

يمكن للعميل من خلال أي مكتب بريد أن يسدد فاتورة استهلاك الغاز الخاصة به في مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد

موقع ماي فوري.

موقع جوميا عبر خدمة "جوميا باي".

طريقة شحن عداد الغاز

اشارت الشركة إلى الطرق المستحدثة الجديدة لشحن عداد الغاز مسبق الدفع، والتي تتمثل في التالي:

الشحن عن طر يق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، والذي يتم من خلال card reader المتوفر بالأسواق المصرية.

أو الشحن عن طريق key board مزود بـ card reader، والمتوفر بفروع شركة بتروتريد.

الشحن من خلال تطبيق Petro charge لجميع أنواع الهواتف الآندرويد، والذي يتم بمجرد عمل تحديث فقط.

وآشارت “بتروتريد” إلى أنه يتم حاليًا تطوير تطبيق جديد يحمل اسم Petro charge app ليعمل على نسخة الـ ios.