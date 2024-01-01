القاتل الصامت.. طرق مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز بالمنازل

طرق هامة للوقاية من حوادث تسرب الغاز بالمنازل.. في فصل الشتاء تزداد حوادث تسرب الغاز فى المنازل لاستخداماته العديدة داخل المنازل للسخانات وبوتاجازات الغاز ومع بعض الاخطاء في الاستعمال تتسبب مخاطر تسرب الغاز أثناء النوم أو الاستحمام لحوادث تؤدي إلى الموت مباشرة بالاختناق بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، الذي يلقبه الأطباء بأنه القاتل الصامت لانه يتسبب فى موت يستنشقه على الفور.

وقامت إدارة الحماية المدنية بالتحذير دائمًا، عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، من تسريب الغاز داخل الشقق السكنية، حرصا على منع انتشار الحرائق وحفاظا على أرواح المواطنين، وذلك لمنع حدوث الحرائق والتسرب الذي يؤدى إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم، ولتجنب حدوث التسرب يجب على قاطني العقارات.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " تعليمات إدارة الحماية المدنية للوقاية من حوادث تسرب الغاز بالمنازل.

طرق الوقاية من حوادث تسرب الغاز الطبيعي بالمنازل

ضرورة التأكد من التوصيلات الداخلية الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعي جديدة حتى لا يحدث تآكل فيها وتسبب حدوث تسرب.

إجراء أعمال صيانة بشكل مستمر لجميع توصيلات الغاز الطبيعي داخل الشقق السكنية أو المنشآت.

ضرورة التأكد من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق السكنية بالإضافة إلى التأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أي حريق.

عند وجود رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال أي ثقاب، وقم بإغلاق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال السجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

القيام بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ المطابخ.

طرق الوقاية من حوادث تسرب غاز أسطوانات البوتاجاز

وناشدت إدارة الحماية المدنية باتخاذ الحذر واتباع مجموعة من التعليمات التي توصي بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز اسطوانات البوتاجاز ومنها الاتي :

في حال تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا وايقاف التسريب.

عدم القيام بإشعال أي وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان جيدًا.

استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة وبعد ذلك يجب نقلها لمكان جيد للتهوية.

القيام بفحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود أي تسريب.

يجب الا تتعرض أسطوانة الغاز لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

في نشوب حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وأخرجاها من الشقة.

فحص أسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وعدم استخدام الثقاب.

استقدام فني متخصص لاستبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها بشكل مستمر كل عام.

يجب وضع الأسطوانة بعيدًا عن المواد المشتعلة كمواقد التسخين.

تجنب وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن في الشتاء.