وكيل تموين قنا: لا يوجد أزمة فى أسطوانات الغاز

أكد أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، اليوم الخميس، أنه لا وجود لازمة فى اسطوانات الغاز بالمحافظة، مضيفاً ان الكميات المقررة يتم ضخها باستمرار وعلى مدار اليوم.

وردا على سؤال عودة طوابير أسطوانات الغاز من جديد أجاب قائلا : ده طبيعى نتيجة لدخول فصل الشتاء وهى أزمة كل عام، مضيفاً ان الأزمة أزمة أخلاقية فى المقام الأول نتيجة لتزاحم المواطنين خلال توزيع الاسطوانات وعدم الانتظام فى الوقوف فى طوابير، ذاكرا انه لا وجود لازمة اسطوانات الغاز بقنا، موضحاً أن الأمور تسير بشكل أفضل من الطبيعى على حد قوله.

وكانت عددًا من قرى ومراكز محافظة قنا، قد شهدت خلال الأيام الماضية نقصا فى اسطوانات الغاز وعودة التجمهر و الطوابير من جديد أمام المستودعات ونقاط توزيع الاسطوانات، بعد ارتفاع سعرها ووصولة إلى ١٢٠ و ١٣٠ جنيهًا للاسطوانه الواحدة فى السوق السوداء، وفقاً لما صرح به المواطنين. البعض ربط الأزمة بانخفاض درجات الحرارة وهو ما يزيد من الطلب على التدفئة سوء للمنازل او لعنابر تربية الطيور.