شعبة الخضراوات تتوقع تراجع أسعار البصل الأحمر في مارس المقبل

كشف إبراهيم الحداد، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن أسعار البصل الأحمر بدأت في التراجع خلال الفترة الحالية، حيث ثبت سعره اليوم عند مستوى 25 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار البصل الأبيض

وأوضح الحداد، أن أسعار البصل الأبيض في تراجع مستمر ويقبل على شرائها الكثير من المواطنين كبديل للبصل الأحمر، حيث شهدت تراجعًا بنحو 3 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي، ووصل سعر الكيلو البصل الأبيض إلى مستوى يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، نتيجة زيادة المعروض منه في الأسواق المحلية.

وتوقع الحداد، أن تنتهي أزمة ارتفاع أسعار البصل الأحمر بمجرد ظهور موسم الحصاد الكامل من العروة الشتوية الجديدة لمحصول البصل الأحمر في شهر مارس المقبل، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 2.5 مليون طن، وهو ما يلبي احتياجات السوق المحلية.

وحول أسعار الخضراوات الأخرى، أوضح الحداد، أن أسعار الطماطم والبطاطس في تدنٍّ مستمر ومتوافرة في الأسواق، حيث وصل سعر الكيلو الطماطم إلى 4 جنيهات أعلى سعر لها في الأسواق، كما تراوحت أسعار البطاطس بين 6 و8 جنيهات بعد وصولها إلى مستويات تخطت الـ 20 جنيها في الشهور الماضية.