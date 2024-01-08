تعليم الغربية تنهى استعدادتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الإثنين بمتابعة الاستعدادات النهائية للمدارس لاستقبال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، حيث قام بمتابعة مدرسة ناصر الابتدائية بحي السلام، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى كافة الاستعدادات بالمدرسة، موجها بالاهتمام بنظافة المدرسة، وضرورة إعادة فرش اللجان بالمدرسة، بحيث لا يزيد العدد في كل لجنة بالمدرسة عن ٢٠ طالب، كما أوصى باستخدام المكتبة كلجنة امتحان، بالإضافة إلى فرش فصول رياض الأطفال كلجنة امتحان، وذلك لفك الكثافة داخل اللجان، وتهيئة الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأوصى وكيل الوزارة خلال المتابعة، بضرورة توفير الإضاءة الجيدة بجميع اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، كما شدد على الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتشديد على عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية