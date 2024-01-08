جامعة العريش تحتفل باليوم العالمي لبرايل



احتفلت جامعة العريش، برئاسة الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، باليوم العالمي لبرايل بتنظيم فعالية خاصة استقبل خلالها فريق أصحاب الصيرة من المكفوفين وضعاف البصر من المجتمع المدني في المحافظة، وقد شهد الحدث العديد من الفقرات المتنوعة التي تضمنت عروضًا للمواهب الفنية والثقافية، إضافة إلى عرض قصص نجاح من أفراد المجتمع المكفوفين.

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لبرايل يُعد فرصة لرفع الوعي بأهمية هذه الأبجدية التي تُمكّن المكفوفين من القراءة والكتابة، كما يُعد تعبيرًا عن تقدير المجتمع لجهود المكفوفين في مختلف المجالات، في ظل اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأصحاب الهمم وإيمانه بدورهم في بناء المجتمع وتحقيق التنمية.

وأكد رئيس الجامعة فيها على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للمكفوفين، وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم التعليمية والعملية من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة للمكفوفين، تُتيح لهم فرصًا متساوية مع أقرانهم من غير المكفوفين.

وعلى جانب أخر، أعرب فريق أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر بسيناء عن شكرهم وتقديرهم لجامعة العريش على دورها في الإتاحة التعليمية للمكفوفين، وتوفير الأنشطة والتجهيزات التعليمية المعينة لهم.

وأشاروا إلى أن جامعة العريش تُعد نموذجًا يحتذى به في توفير الفرص التعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتؤكد من خلال هذه الاحتفالية التزامها الثابت تجاه تعليم شامل ومتكافئ للجميع.

وفي ختام الاحتفال، قدم فريق أصحاب البصيرة كتيبًا تعريفيًا بعنوان "جامعة العريش: حلم تحقق في الجمهورية الجديدة"، مكتوب بطريقة برايل، إهداءً للجامعة، آملين دعم فكرة إنشاء مكتبة برايل بجامعة العريش، حيث أشار رئيس الجامعة إلى أن فكرة إنشاء مكتبة برايل بجامعة العريش وتُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم وتمكين الطلاب المكفوفين للوصول إلى المعرفة والموارد التعليمية بطريقة سهلة وفعالة.