خطوات نقل ملكية المرافق الأساسية من المالك الأصلي للمشتري الجديد..من أكثر ما يشغل بال أي فرد يقوم بشراء وحدة سكنية جديدة أو تأجيرها بغرض السكن هو تحويل جميع المرافق الموجودة بها لتكون باسمه ويستطيع إنجاز كل الخدمات التي يرغب بها دون الحاجة لوجود المالك الأصلي للعداد، ولإثبات ملكيتهم ولسهولة بيعها أو التعامل عليها في المستقبل ، وتتيح الشركات الخاصة بالمرافق للمواطنين خدمة نقل ملكية العدادات للتسهيل عليهم ومنها عدادات الكهرباء، والمياه، والغاز التي تعد من أهم المرافق الأساسية في اي منزل.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " خطوات نقل ملكية المرافق الأساسية من المالك الأصلي للمشتري الجدبد وفقًا لما حددته الشركات الخاصة بالمرافق الأساسية.

خطوات نقل ملكية عداد الغاز الطبيعي

يمكن للمشتري الجديد نقل ملكية عداد الغاز عن طريق إتباع الخطوات التالية:

التقدم بطلب رسمي من العميل إلى شركة الغاز التابع لها على أن يتضمن رقم العداد.

تبدأ شركة الغاز المعاينة، وتحديد نوع العداد وقراءته، من أجل عمل التسوية المالية للعميل قبل الموافقة على عملية النقل.

تقديم تفويض أو توكيل رسمي من العميل القديم إلى الجديد حال وجوده خارج البلاد، قبل نقل العداد من الوحدة السكنية.

أن يتنازل العميل القديم عن العداد والأجهزة الكهربائية حال وجودها.

إرسال الأوراق على الشؤون القانونية للشركة لاتخاذ اللازم.

شروط التنازل عن عداد الغاز الطبيعي

التقدم بطلب للشركة لتعديل عقد عداد الغاز الطبيعي بالوحدة السكنية، لتنازل من عميل قديم إلى آخر جديد، مع ضرورة تواجد المالك السابق والمالك الجديد عند توقيع العقد.

إقرار التنازل عن الأجهزة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي، أمام مسؤول الحسابات بشركة الغاز التابع لها الوحدة السكنية.

تولى الشركة معاينة الموقع لتوضيح نوع أجهزة الغاز ورقم العداد.

عمل التسويات المالية اللازمة قبل إنهاء إجراءات تغيير عقد العداد.

خطوات نقل ملكية عداد المياه

يمكن للمشتري الجديد نقل ملكية عداد المياه عن طريق إتباع الخطوات التالية:

إحضار نموذج طلب تغيير عداد المياه من مالك لآخر.

تقديم بطاقة الرقم القومي للمشتري الجديد، وإرفاق عقد الملكية.

تقديم تنازل رسمي أو توكيل من المالك الأصلي.

تقديم صورة لأخر فاتورة وأخر قراءة موجودة بالعداد.

القيام بإستيفاء نموذج طلب نقل عداد مياه من مالك لأخر.

توقيع المالك الأصلي على التنازل.

سداد قيمة المعاينة ثم المعاينة للتأكد من سلامة العداد.

سداد أي مديونية مستحقة إن وجدت.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

تتيح الشركة القابضة للكهرباء نقل ملكية العداد من المالك القديم إلى المشتري الجديد عن طريق إتباع خطوات بسيطة وهي كالأتي:

التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.

يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

في حالة شراء المنزل أو العقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة أو صورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.

تقديم الأوراق المذكورة مع ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء من المشترك الجديد.

إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.