طريقة التعاقد على عداد المياه إلكترونيًا.. رابط خطوات التقديم

طريقة التعاقد على عداد المياه إلكترونياً.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسهل الطرق للتقديم على عدادات المياه لتوفير الوقت والجهد وكذلك الابتعاد عن طوابير الانتظار للتقديم على تلك العدادات وغيرها من الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا.

وفي إطار التحول الرقمي للعديد من الخدمات الحكومية في مصر، توفر شركة مياه الشرب خدمة جديدة يمكن من خلالها التقديم الإلكتروني على عدادات المياه حيث أتاحت إمكانية التقديم على تركيب عداد المياه الفرعي للشقة، أو تركيب العدادات الفرعية التجارية أو العمومية أو تغيير اسم المشترك في حاله وجود توكيلات إلكترونيًا.

وفي السطور الآتية تستعرض "بوابة الوفد" طريقة التعاقد على عداد المياه إلكترونياً ورابط خطوات التقديم.

طريقة التقديم على عداد المياه

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي طريقة التقديم على عدادات المياه أونلاين وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات.

الدخول أولا عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال الرابط الآتي:

https://www.hcww.com.eg/

اختيار أيقونة الخدمات.

يتم كتابة البيانات الخاصة بصاحب الطلب.

اختيار أيقونة طلب تركيب عداد مياه جديد.

التقديم من خلال الموقع للخدمات السابقة وملء البيانات الخاصة بصاحب الطلب داخل نموذج طلب تركيب عداد مياه جديد.

شروط تركيب عداد المياه

حددت الشركة عدد من الشروط التي لا بد من توافرها من أجل الموافقة على تركيب عداد المياه الجديد، وهي على النحو الآتي:

إجراء المعاينة من قبل المشرف الفني التابع للشركة.

تحديد المسافات والأبعاد اللازمة للتوصيلة.

وضع التسعيرة وموافقة العميل وفقًا لأسعار الشركة.

يقوم العميل بسداد قيمة العداد وكافه الرسوم اللازمة لإجراء عملية التوصيل.

بعد الانتهاء من الشروط السابقة تتم عملية التوصيل، ويُحدد وقت وصول المياه، وفي الشهر التالي تستخرج فاتورة الاستخدام.