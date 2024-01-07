استشاري مناعة: كورونا أصبح موسميًا والمصاب يحتاج لراحة (فيديو)

كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، آخر تطورات متحور فيروس كورونا الجديد، مؤكدة ضرورة عدم الخوف من انتشاره، أو الإصابة به.

وقالت، خلال لقاء مع برنامج “صباح الورد”، الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الأحد، إن كورونا أصبح فيروسًا موسميًا يجب التعامل معه على قدره الحقيقي من دون تهويل أو تهوين.

وأوضحت، أن المصاب بفيروس كورونا العادي لا يحتاج سوى أخذ البروتوكول العلاجي، بالإضافة إلى الراحة، وبعد أيام سيتماثل للشفاء.

وشددت عبدالوهاب على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا، مثل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والابتعاد عن الأشخاص المصابين بالمرض.

التطعيمات للوقاية من كورونا:

أكدت أهمية أخذ التطعيمات الخاصة بالبرد والأنفلونزا، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، لتقليل احتمال الإصابة بالمرض والتقليل من حدته، مع التأكد من عدم وجود حساسية ضد التطعيم.

وحذرت من أن المدارس بيئة خصبة لانتشار الأمراض، خصوصًا في فصل الشتاء، ومن أهم الأمراض التي تنتشر في المدارس هي أمراض الجهاز التنفسي، مثل البرد والأنفلونزا، بالإضافة إلى أمراض أخرى مثل الحصبة الألمانية والحصبة والنكاف.

الصحة العالمية تناشد بارتداء الكمامة:

حث مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، على ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان، وفق روسيا اليوم.

وكتب تيدروس على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن عدد أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن كوفيد-19 والأنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى، آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان، منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يستمر بعد العطلات الأخيرة".

كما دعا الجميع إلى إجراء اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: "استمروا في استخدام الأقنعة والتهوية والتباعد لتقليل الإصابات".

كما دعا الدول إلى ضمان الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والحفاظ على التسلسل المستمر لكوفيد-19 لتتبع تطور الطفرات.