الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تحذير من خطورة إصابة الحوامل بمتحور كورونا (فيديو)

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة، إن العالم كله أجمع على أن فيروس كورونا لم ينتهِ حتى الآن، ومتحوراته على مدار الأسبوع الماضي سجلت إصابة 27 شخصًا كل دقيقة، وقتلت 10 كل ساعة.

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 وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه يوجد نحو 10 متحورات لفيروس كورونا تنتهك الجهاز المناعي للأفراد بمختلف بقاع العالم، موضحًا أن المتحور الجديد “JN1” سجل إصابات في 41 دولة، ليتربع على عرش المتحورات الأكثر انتشارًا بالعالم، لكنه لا يشكل خطرًا مطلقًا في مصر مع اتخاذ كل السبل الوقائية اللازمة.

 وحذر أصحاب الأمراض المزمنة، ونقص المناعة والسيدات الحوامل والأطفال، مؤكدًا أنهم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس، مضيفًا أن مدة الإصابة بالفيروس تطول 3 مرات لدى السيدات الحوامل، وتكون الإصابة أكثر خطورة لدى الحوامل.

 

نصائح الصحة العالمية للوقاية من كورونا:

 حث مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، على ارتداء الأقنعة والتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تسجيل ارتفاع حالات الإصابة منذ أسابيع في العديد من البلدان، وفق روسيا اليوم.

  وكتب تيدروس على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن عدد أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن كوفيد-19 والأنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى، آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان منذ عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يستمر بعد العطلات الأخيرة".

 كما دعا الجميع إلى إجراء اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) وطلب الرعاية الطبية عند الضرورة.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: "استمروا في استخدام الأقنعة والتهوية والتباعد لتقليل الإصابات".

 كما دعا الدول إلى ضمان الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والحفاظ على التسلسل المستمر لكوفيد-19 لتتبع تطور الطفرات.

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