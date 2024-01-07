فيفا يتواصل مع الأهلي بسبب الجائزة المالية لكأس العالم للأندية

شهدت الساعات الماضية الأخيرة اتصالات بين مسئولين فى القلعة الحمراء ونظرائهم فى الفيفا بشأن موعد صرف مكافأة الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية الأخير، والتي تبلغ مليونين و500 ألف دولار.

وحصل الأهلي على تأكيدات من فيفا بصرف المكافآة يوم 26 يناير الجاري أو الأسبوع الأول من فبراير المقبل على أقصى تقدير.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم التى أُسدل الستار عليها مؤخراً فى السعودية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

ويحصل الأهلي على مكافأة بقيمة 2.5 مليون دولار، ما يعادل 77 مليون جنيه مصرى، بعد الفوز بالبرونزية الأخيرة في السعودية والتي تُعد البرونزية الرابعة للمارد الأحمر في تاريخه بمونديال الأندية بعدما سبق وحققها 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.