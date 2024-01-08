صحة قنا تنظم ورشة عمل حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بقنا، اليوم الاثنين، ورشة عمل تثقيفية نظمتها إدارة تنظيم الأسرة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابعة للمديرية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة جون سنو.

وذلك بحضور كلآ من الدكتور خالد عاطف خالد مدير عام التخطيط السكاني بوزارة الصحة والسكان والدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

كما شارك في الندوة الدكتور أحمد عسران مدير مشروع جون سنو والدكتور عبدالله مدير وحدة الإرشاد الديني بالأوقاف والقس خالد رئيس الكنيسة الإنجيلية بقنا والأستاذ مصطفى ممدوح مدير وحدة التواصل الاجتماعي وتغيير السلوك بهيئة جون سنو وعدد كبير من أئمة الأوقاف والكنيسة ومسؤولي إعلام تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية.

وأكد الدكتور خالد عاطف علي إهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضية تنظيم الأسرة كونها من أهم القضايا التي تؤثر تأثيراً مباشر علي خطط التطوير والتنمية للدولة.

مؤكداً علي المشاركة والتنسيق الفعال بين الصحة والأوقاف من أجل نشر التوجيه والإرشاد الصحيح للسيدات حول تنظيم الأسرة ومناداة الأديان بقضية المباعدة بين الولادات وأهمية رعاية الأطفال ومسؤولية الزوجين في رعاية أبناؤهم.

فيما أشار الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن وزارة الصحة قد وفرت كافةوسائل تنظيم الأسرة وخاصة طويلة المدي بالوحدات الصحية والمستشفيات مع توافر فريق طبي ذو خبرة كافية بوسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

مؤكداً علي ضرورة نشر ثقافة التوعية السكانية من خلال رجال الدين بالكنائس ومنابر الدعوة الإسلامية.