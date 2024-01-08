إصابة عجوز صدمته سيارة حال سيره بالطريق بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام عجوز بالمعاش في منتصف العقد السابع من العمر يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج مصابًا بجرح تهتكي بالقدم اليسرى وكدمة بالقدم اليمنى صدمته سيارة حال سيره بطريق بنجا دائرة المركز وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول "صابر . ح . ا . ح" 63 سنة بالمعاش ومقيم دائرة قسم شرطة طهطا مصاباً بجرح تهتكي بالقدم اليسرى وكدمه بالقدم اليمنى إدعاء حادث سير وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال نجل المصاب "أبو الحسن . ص . ح . ا" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء سير والده بطريق بنجا / دائرة المركز اصطدمت به سيارة قيادة "أحمد . ف . ا . ي" 39 سائق ومقيم دائرة قسم طهطا مما أدي لحدوث إصابته واتهم المذكور بالتسبب في إصابة والده ونفي الشبهة الجنائية .





جرى ضبط السيارة وقائدها وافاد بمضمون ما سبق - وأضاف بأنه فوجئ بالمصاب أمامه ولم يتمكن من مفاداته فإصطدم به بطريق الخطأ .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .