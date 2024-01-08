جولدن جلوب|Succession يفوز بأفضل مسلسل درامي في الحفل

أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، حفل جوائز جولدن جلوب دورته الـ81، المقام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقدمه المذيع وممثل الاستاند آب كوميدي جو كوي.

وحصد النجم بول جياماتي، جائزة أفضل ممثل في فيلم سينمائي – كوميدي عن دوره في "The Holdovers"، وأهدى الجائزة للمعلمين، حيث جسد شخصية معلم.

جولدن جلوب



فيما فاز فيلم Poor Things جائزة أفضل فيلم – موسيقي أو كوميدي، وصعد فريق العمل بمشاركة المصري رامي يوسف.



بينما نال Succession بجائزة جولدن جلوب أفضل مسلسل درامي خلال الحفل.

Succession

وحصد ريكي جيرفيه، جائزة أفضل ستاند آب كوميدي، وذلك بحفل جوائز الجولدن جلوب، لكنه لم يحضر لاستلام الجائزة.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو لفيلم سينمائي، فيلم Anatomy of a Fall، فيما نال جيريمي ألين وايت بجائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي عن دوره في "The Bear".