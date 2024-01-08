الإثنين 08 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

جولدن جلوب|Succession يفوز بأفضل مسلسل درامي في الحفل

مسلسل Succession
مسلسل Succession

أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، حفل جوائز جولدن جلوب دورته الـ81، المقام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقدمه المذيع وممثل الاستاند آب كوميدي جو كوي.

وحصد النجم بول جياماتي، جائزة أفضل ممثل في فيلم سينمائي – كوميدي عن دوره في "The Holdovers"، وأهدى الجائزة للمعلمين، حيث جسد شخصية معلم.

جولدن جلوب
 

فيما فاز فيلم Poor Things جائزة أفضل فيلم – موسيقي أو كوميدي، وصعد فريق العمل بمشاركة المصري رامي يوسف.

بينما نال Succession بجائزة جولدن جلوب أفضل مسلسل درامي خلال الحفل.

Succession 

وحصد ريكي جيرفيه، جائزة أفضل ستاند آب كوميدي، وذلك بحفل جوائز الجولدن جلوب، لكنه لم يحضر لاستلام الجائزة.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو لفيلم سينمائي، فيلم Anatomy of a Fall، فيما نال جيريمي ألين وايت بجائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي عن دوره في "The Bear".

مواد متعلقة

مدحت صالح يتوهج مع الأساتذة في دار الأوبرا.. صور

موعد ومكان عزاء والدة لطيفة في مصر

سمية درويش في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس.. غداً

أمسية شعرية بأوبرا دمنهور غدًا

قصة وأبطال العرض المسرحي "النقطة العميا"بعد مد عرضها بمسرح الغد

طه دسوقي حالة خاصة بين نجوم جيله

سيمون ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس".. الليلة

موعد ومكان حفل فرقة "ليل" المقبل

الجريدة الورقية