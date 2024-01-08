تحذير طبي من خطورة أعراض الالتهاب الرئوي على كبار السن والأطفال

حذر الدكتور ماهر الجرحي، استشاري أمراض حساسية الصدر، من إصابة كبار السن والأطفال بالالتهاب الرئوي، مؤكدًا أنه عبارة عن التهاب في الحويصلات الهوائية في رئة واحدة أو رئتين، وتكون درجات بسيط ومتوسط وشديد، ويتوقف ذلك على عدة عوامل هي عمر المريض وحالته.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن إصابة الأطفال أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة بالالتهاب رئوي يشكل خطورة عليهم.

وأوضح أن التهاب الحويصلات الهوائية ينتج عنه تراكم سوائل ممتلئة بالصديد داخل تلك الحويصلات، وأعراضه متمثلة في “كرشة نفس ونهجان مستمر بصورة واضحة للغاية”، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة بشكل متواصل حتى في حالة تناول أي أدوية أو علاجات مختلفة.

وأكد أنه يوجد فرق بين الالتهاب الرئوي والنزلة الشعبية، فالأخيرة عبارة التهاب في الممرات الهوائية للقصبة الهوائية العليا ينتج منها آلام في الحلق “الزور” والسعال وارتفاع درجة الحرارة.

وكشف طريقة التفرقة بين النزلة الشعبية والالتهاب الرئوي، قائلا: “يمكن تمييز نزلة الشعبة، إذ يتم شفاء المريض خلال أسبوع عند تناول دواء بسيط، على عكس الالتهاب الرئوي الذي لا يستجيب لأي أدوية لخفض درجة الحرارة الناتجة منه”.

أعراض الالتهاب الرئوي الشائعة

-ألم في الصدر عند التنفس أو السعال.

-السعال الذي ينتج البلغم أو المخاط.

-التعب وفقدان الشهية.

-حمى وتعرق وقشعريرة.

-الغثيان والقيء والإسهال.

-ضيق في التنفس.