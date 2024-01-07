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الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أمراض خطيرة يسببها الإفراط في تناول فيتامين ب 12.. أطباء يحذرون من كارثة

أضرار الإفراط في
أضرار الإفراط في تناول فيتامين ب 12

يحذر الأطباء من أنه على الرغم من أن فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتعزيز صحة العظام والجلد والأعصاب وبناء العضلات، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مضاعفات خطيرة.

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5 فئات معرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12

آثار الإسراف في تناول فيتامين ب 12 

ووفقًا لما ذكره موقع quora، أكد الأطباء إن الجرعات العالية من فيتامين ب 12، تزيد من تركيز هذا الفيتامين في الجسم بجرعات خطيرة وبالتالي تسبب مشكلات مرضية، وقد تكون أول آثار الإسراف في تناول فيتامين ب 12 هو الشعور بالرغبة في القيء.

أضرار الإفراط في تناول فيتامين ب 12

كذلك اضطراب المعدة مع الشعور بالغثيان، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بمشكلات في الكليتين، والكبد، حيث تكمن المشكلة في أن بعض الأحماض المعوية لا يمكنها امتصاص هذا الفيتامين مما يسبب هذه الأضرار بالأمعاء والجهاز الهضمي.

في الوقت نفسه، يعزز تناول جرعات كبيرة من فيتامين ب 12 فرص الإصابة بالإسهال الشديد والمزمن، فضلًا عن الإصابة بوخز واختلال في الأطراف، مع الشعور بحالة من الضعف الشديد.

وتجنبًا لحدوث مضاعفات خطيرة، من الضروري اتباع تعليمات الطبيب المتابع للحالة وتناول فيتامين ب 12 بجرعات معتدلة وفقا لنصائحه وللحالة ذاتها.

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