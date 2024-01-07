4 هرمونات تؤثر في انتظام الدورة الشهرية.. طبيبة أمراض نساء تقدم نصائح للتعامل معها

تتأثر الدورة الشهرية لدى النساء بمجموعة من الهرمونات في كل مرحلة من مراحلها، والتي قد تؤثر سلبًا في الجسم والعقل، وبالتالي تتسبب في اضطرابها بشكل عام.

هرمونات تؤثر في انتظام الدورة الشهرية باختلاف كل مرحلة

ووفقا لما ذكره موقع هيلث شوت الطبي، توضح طبيبة أمراض نساء أن هناك 4 مراحل من الدورة الشهرية، ترتبط كل منها بإفراز هرمونات معينة وأداء وظائف مميزة، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

هرمونات تؤثر على انتظام الدورة الشهرية

1- المرحلة الجريبية

تبدأ في اليوم الأول من الدورة الشهرية وتستمر حتى نهاية الإباضة، ويتم خلالها إطلاق الهرمونات المحفزة من جريب الغدة النخامية، ما يساعد في إنتاج البويضات، كما يتم إطلاق هرمونات الاستروجين لإعادة بناء بطانة الرحم.

2- مرحلة الدورة الشهرية

تبدأ في اليوم الأول وتستمر حتى يتوقف تدفق الدم، ويتخلص الجسم من بطانة الرحم، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون، وبالتالي تقل الطاقة ويتقلب المزاج، ثم يقوم الرحم بتجديد بطانته، وينتج المبيضان بصيلات تحتوي على البويضات.

3- مرحلة الإباضة

تحدث اليوم 13-15 منذ بدء الدورة الشهرية، فعندما يتم إطلاق البويضة من الرحم للتخصيب المحتمل، تصل مستويات هرمون الاستروجين إلى ذروتها قبل إطلاق البويضة مباشرة، مما يشير إلى زيادة هرمون اللوتين.

4- المرحلة الأصفرية

تبدأ بعد الإباضة وتستمر حتى الدورة الشهرية التالية، وتتحول خلالها بصيلات المبيض التي تم إطلاقها إلى الجسم الأصفر، وتنتج هرمون الاستروجين والبروجستيرون، وإذا تم تخصيب البويضة، فإن هرمون البروجسترون يدعم الحمل، وإلا فإن بطانة الرحم تنهار استعدادًا للدورة التالية.

هرمونات تؤثر على انتظام الدورة الشهرية

على صعيد آخر، تأتي الدورة الشهرية لمعظم الفتيات بعد عامين من بدء نمو الثدي، ولكن بعضهن قد يتعرضن لانقطاع في الدورة الشهرية، بمعنى عدم نزول دم الحيض بشكل مفاجئ من دون معرفة أسباب واضحة، ما يتسبب في شعورهن بالخوف والقلق.

أسباب انقطاع الدورة الشهرية بشكل مفاجئ

وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أكد طبيب أمراض نساء أن انقطاع الدورة الشهرية بشكل مفاجئ قد يكون بسبب الحمل، أو حدوث بعض الاضطرابات الهرمونية الناتجة عن وجود مشاكل في الغدة الدرقية، أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط.

في الوقت نفسه، قد تنقطع الدورة الشهرية لدى بعض الفتيات نتيجة لتناولهن أدوية معينة، مثل مضادات الذهان، مضادات الاكتئاب، وأدوية الحساسية، وأدوية ضغط الدم، وأدوية العلاج الكيماوي لمرضى السرطان.

هذا بالإضافة إلى أن التوتر، والمشكلات الهرمونية، مثل أورام المبيض، أو متلازمة تكيس المبايض، أو ما يُعرف بورم الغدة النخامية، كلها أسباب لاتقطاع الدوة الشهرية بشكل مفاجئ.

وبدوره، أوصى الطبيب أنه في حالة انقطاع الدورة الشهرية لأشهر متتالية، يجب إجراء بعض الفحوصات والتحاليل اللازمة لتحديد السبب الرئيسي والالتزام ببروتوكول العلاج المناسب، وأبرزها تحليل مخزون البيض.