الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قفزة جنونية وارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

 حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب، اليوم الإثنين، في محلات الصاغة، وذلك في ضوء الأزمات الاقتصادية العالمية التي تُلقي بظلالها وتؤثر على أسعاره.

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

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أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024.. فرصة للمخطوبين


 ترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 3806 جنيهات للبيع.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل حوالي 3759 جنيهًا للشراء.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر تداولا 3330 جنيهًا للبيع.
وسجل جرام الذهب عيار 21  نحو 3290 جنيهًا للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 2854 جنيهًا للبيع.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 2818 جنيهًا للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 26640 جنيها في حالة البيع ونحو26320 جنيهًا للشراء

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