أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024.. فرصة للمخطوبين

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7 يناير 2024، استقرارا في سوق الصاغة، بعدما تذبذبت أسعار المعدن الأصفر بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الأخيرة.

وسجل سعر الذهب نموا بقيمة 30 جنيه على الأقل في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة، مع ختام تعاملات أمس السبت .

أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 3230 جنيه للبيع و3280 جنيه للشراء .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأعلى قيمة إلى 3691 جنيها للبيع و3749 جنيه للشراء .

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 حوالي 2769 جنيه للبيع و2811 جنيه للشراء

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 حوالي 2153 جنيه للبيع و 2187 جنيه للشراء .

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب لحوالي 3.7 مليون جنيه للبيع و3.8 مليون جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب حوالي 114.803 الف جنيه للبيع و 116.6 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 25.84 الف جنيه للبيع و 26.22 مليون جنيه للشراء.

السعر العالمي للذهب

انخفض الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لينهي تداولات الأسبوع على تذبذب كبير بسبب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي زادت من حيرة الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية في ظل اختلاف البيانات الاقتصادية مع توقعات الأسواق السابقة، ليسجل الذهب أول تراجع أسبوعي في عام 2024.

خلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر الأونصة العالمية بنسبة 0.8% ليفتتح الأسبوع عند المستوى 2062 دولارا للأونصة، ويختتم الأسبوع عند 2045 دولارا للأونصة، ليسجل الذهب الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب.

شهد الذهب تذبذبا خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل أعلى مستوى عند 2078 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2024 دولارا للأونصة، وذلك بسبب تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على توقعات الأسواق، وفق تحليل جولد بيليون.