أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، استقرارا في سوق الصاغة، بعدما تذبذبت أسعار المعدن الأصفر بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الأخيرة.

وسجل سعر الذهب نموا بقيمة 30 جنيها على الأقل في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة، مع ختام تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 3230 جنيها للبيع و3280 جنيها للشراء.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأعلى قيمة إلى 3691 جنيها للبيع و3749 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 حوالي 2769 جنيها للبيع و2811 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 حوالي 2153 جنيها للبيع و 2187 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب لحوالي 3.7 مليون جنيه للبيع و3.8 مليون جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب حوالي 114.803 ألف جنيه للبيع و 116.6 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 25.84 ألف جنيه للبيع و 26.22 مليون جنيه للشراء.