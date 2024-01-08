ماذا يحدث للجسم عند أكل الثوم يوميًا؟.. أطباء يكشفون مفاجأة

يؤكد الأطباء إن إضافة الثوم إلى الوجبات الأساسية اليومية يحسن صحة القلب ويعزز من قوة جهاز المناعة، نظرًا لإحتوائه على الأليسين، وهو مركب كبريتي مفيد لأجهزة الجسم.

فوائد تناول الثوم يوميًا

ووفقًا لما ذكره موقع Times Now، أكد الأطباء أن تناول الثوم كل يوم يمنحك صحة أفضل، نظرًا لأن الأليسين يساعد على خفض ضغط الدم ويقلل نسبة الكوليسترول الضار، وبالتالي تقل فرصة الإصابة بأمراض القلب.

فوائد تناول الثوم يوميًا

كما قد يحسن تناول الثوم يوميًا تدفق الدم في الجسم مما يجعل الشرايين أقل تصلبًا ويحمي من تصلب الشرايين، كذلك يعزز الجهاز المناعي، حيث تعمل الأليسين والمركبات الأخرى على تقويته، ما يساعد على مقاومة الالتهابات ونزلات البرد.

في الوقت نفسه، تم ربط تناول الثوم بانتظام بالإصابة بالمرض بشكل أقل والإصابة بأمراض أخف، خاصًة خلال مواسم الأنفلونزا، فعند تناوله يوميًا، يحصل الجسم على درع واقِ من الأمراض، نظرًا لإحتوائه على مركبات، مثل الأليسين والكبريت، التي تقلل الالتهاب في الجسم.

كما أكد الأطباء أن الثوم يساعد الجسم على خلق بيئة داخلية أكثر توازناً وسلاماً، خاصة إذا كنت تعاني من حالات التهابية، قد تسبب فيما بعد أمراضًا مزمنة مثل السرطان، بالإضافة إلى حفاظه على صحة الكبد، حيث تدعم مركبات الكبريت الموجودة في الثوم الكبد في إنتاج الإنزيمات التي تساعد على إزالة السموم والمواد الضارة من الجسم، ما يعزز عمله بشكل أفضل، ويبقيك أكثر صحة.

ولا تنتهي فوائد تناول الثوم يوميًا إلى هنا، بل يوضح الأطباء أنه أيضًا محمل بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف، فهي تحارب ما يسمى بالجذور الحرة، التي تقلل الضغط على الجسم وتمنع الشيخوخة والأمراض المزمنة.