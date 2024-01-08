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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات مكثفة لإزالة فوضى الإعلانات وتحصيل غرامات اللافتات والإعلانات غير المرخصة بشوارع دمياط

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، على استمرار الحملات التفتيشية بالمراكز والمدن  لمراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين وأعلى العقارات السكنية والمحال التجارية وأعمدة الإنارة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية وغير المطابقة لشروط ومقاييس لائحة الإعلانات وذلك في إطار خطة المحافظة لتفعيل منظومة تحصيل إيرادات الدولة وعدم استغلال المساحات الاعلانية دون وجه حق حفاظًا على المال العام فضلا عن تحسين المظهر الحضاري للمدن والقري . وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.حيث امرت المحافظ بتشكيل لجان مشتركة بكافة المراكز والمدن والقري  للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.
وفي هذا السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز دمياط  حملات تفتيشية لمراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تحت إشراف المهندس محمد رزق  رئيس محلية دمياط  حملة وتمت إزالة كافة الإعلانات غير المرخصة.كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور  تحت إشراف اللواء وأيل الشربيني رئيس مدينة ومركز فارسكور  بحملة لمراجعة إعلانات الشوارع بنطاق المركز وتم إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة.
بينما نفذت الوحدة المحلية لمدينة كفر سعد  حملة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة واستهدفت شوارع مدينه كفر سعد  ونتج عن الحملة إزالة نحو 70  إعلان مخالف وتم التنبيه أنه في حالة رغبة المواطن بوضع إعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وقال وأيل الشربيني رئيس محلية فارسكور ، إنه يجرى حالياً ولليوم الثالث على التوالي حملات مكثفة لإزالة فوضي الإعلانات، وأسفرت بدورها عن إزالة 345  إعلانات مخالفة وتحرير 123 محضرا ، وتحصيل غرامات بلغت 55 آلاف جنيه، وتم تكليف جميع رؤساء  القري  باستمرار بشن حملات مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بكل أنحاء ال16 قرية  واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين ، واشار  إلى أن الحملات الدورية والمفاجئة من المقرر أن تستمر بنطاق القري والمدينة  لإزالة كافة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات. 
 

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الجريدة الورقية