مركز شباب ستاد دمياط ينظم زيارة لدار المسنين برأس البر

نظم مركز شباب ستاد دمياط زيارة لدار المسنين بمدينة رأس البر، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لكبار السن من نزلاء الدار والمساهمة فى رفع روحهم المعنوية.

وقال المهندس وليد الشاذلي وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بدمياط إن هذه الزيارة تأتى فى إطار الدور الاجتماعى الذى تؤمن مديرية الشباب والرياضة بأهمية القيام به كما تعبر عن العرفان بالجميل لآبائنا وأمهاتنا من المسنين، وتعبر أيضا عن إيمان مديرية الشباب بأهمية تواصل الأجيال كحلقة مهمة من حلقات التواصل الاجتماعى من منطلق أن الماضى هو بوابة المستقبل.

وأضاف أن نزلاء الدار أبدوا سعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الإنسانية من مديرية الشباب متمنين أن تتكرر الزيارة مرة اخري .

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