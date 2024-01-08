بدء تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في دمياط

تفقد المهندس وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة دمياط

تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بنادي أهلي فارسكور لالعاب القوي للبراعم ، وذلك برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. حيث اكد الشاذلي ان المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي براعم من 2010 وحتي

2014 ويؤهل المشروع الأطفال لمرحله البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية فى الالعاب ألعاب القوى – المصارعة – رفع الأثقال – الجودة – التايكوندو – الملاكمة وان وزارة الشباب والرياضة بتوفير الملاعب والملابس والأدوات الخاصة بالتدريب ، وعدد اللاعبين المشاركين 155 من البراعم . جدير بالذكر ان نادي أهلي فارسكور للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي ، يتركز فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، وان التدريب تحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

وقال الشاذلي ، إن تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة التايكوندو تعقد في نادى أهلي فارسكور الرياضى 4 أيام أسبوعيا، هي أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. وأضاف ، أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لأكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية. ووجه الشاذلي ، الشكر للوزير الدكتور أشرف صبحي على حسن تنظيمهم ودعمهم ومتابعتهم لهذا المشروع الذى يضيف للرياضة المصرية ظهور أبطال تمثل المنتخبات المصرية في شتي الألعاب.

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