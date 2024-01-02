2 مليون جنيه.. زوجة حلمي بكر تكشف تفاصيل تعرضه للنصب (فيديو)

كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، حقيقة تعرض زوجها لعملية نصب تسببت في خسارته مبلغا كبيرا.

وقالت زوجة حلمي بكر، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ببرنامج «تفاصيل»، والمذاع على فضائية “صدى البلد2”، مساء اليوم الإثنين: " حلمي بكر تعرض بالفعل لعملية نصب من جانب مدير أعماله بعدما حصل على توقيعه بدون علمه واستولى على قرض بقيمة 2 مليون و280 ألف جنيه.

وأضافت زوجة حلمي بكر: «في أول شهر 9 قالي إن الفلوس اللي في البنك مش موجودة، ورحنا البنك مع استاذ حلمي بنفسه، ومعانا حد من أصدقائه، واكتشفنا إنه ماضي على قرض بـ 2 مليون و280 ألف جنيه، واحنا مااستلمناش الفلوس دي محصلش».

وتابعت زوجة حلمي بكر: «ولما سألنا إزاي ده حصل.. جبنا الأوراق واكتشفنا إن المستفيد من الشيك واحد اسمه نور، واللي كان مدير أعماله وكان بيطلع معاه في الحلقات التليفزيونية، وكان معاه في المستشفى أثناء فترة مرضه»، مشيرة إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة؛ لأنها سرقة ولم يوقع الأستاذ على الأوراق الخاصة بالقرض على الرغم من تأكيد البنك على أنها توقيعه وإمضائه، ومن الواضح أنه تم تخديره أثناء تواجده معه في المستشفى على حد قولها.

أزمة الـ «150 ألف جنيه»

وأوضحت سماح القرشي، أن أزمة الـ «150 ألف جنيه»، التي تمت إثارتها في الصحافة مؤخرًا هي شيء قديم، وتحدث عنه الموسيقار بنفسه من قبل، قائلاً :«دخلت المستشفى على رجلي .. وخرجت منها على كرسي متحرك واخدوا منّي 150 ألف جنيه في النقابة للعلاج»، مؤكدة أنه لم يتعرض إلى واقعة نصب من النقابة كما يروج البعض.

وفي نفس السياق نفسه، أوضحت زوجة حلمي بكر أنها تقدمت ببلاغ رسمي، ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، قائلة: «ذلك تم بناءً على بيان صادر منذ 48 ساعة، من نقيب المهن الموسيقية بكلام فيه إساءة وغير حقيقي ضدي، بتصريح فيه اسمي، ولم أستعن بأي بلطجية، وهبعت لحضرتك صور وفيديوهات توضح مين كان بيبلطج على مين وهو في بيته».

وأضافت: «حلمي بكر رافض الطريقة التي يتحدث بها مصطفى كامل، وبناءً عليه رفض الذهاب لمستشفى النقابة، مردفة :«مش هتكلم في شيء منظور أمام القضاء.. وأنا عندي ثقة كبيرة في قضاء مصر، وعدالة القانون المصري، وعندي ثقة إن مفيش حد فوق القانون