قدمت زوجة الملحن حلمي بكر بلاغًا ضد مصطفي كامل، باعتباره نقيب المهن الموسيقية، امام مكتب النائب العام موكلة أدهم أسامة سلام المحامي وكيلًا عنها .

زوجة الملحن حلمي بكر تتقدم ببلاغ ضد نقيب المهن الموسيقية

وقيد البلاغ المقدم إلكترونيًا برقم 324 عرائض المكتب الفني للنائب العام والمقيدة برقم 634995 قيد الفحص باستئناف القاهرة.

وقال البلاغ؛ إنه بدر من المشكو في حقه عبارات وتصريحات تمثل القذف والإساءة والتشهير والبلاغ الكاذب، وذلك في أكثر من موقع إخباري، مشيرًا أن المشكو في حقه صرح علي موقع إخباري ( حول انتقاده لزوجة حلمي بكر ) قائلًا " انا عارف كواليس عنها لكن مش هتكلم دلوقتي "

وأيضا صرح على جروب نقابة المهن الموسيقية قائلًا " مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد علي ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وانا اكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي "

وأكد مقدم البلاغ أن ما قام به المشكو في حقه يمثل جريمة السب والقذف بإحدي وسائل العلانية المنصوص عليها بالمادة ۱۷۱ عقوبات، وحيث إن فعل المشكو في حقه يشكل جرائم السب والقذف والتشهير ونشر أخبار وبيانات كاذبة والمعاقب عليها في المواد ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ۳۰۷، ۳۰۸، من قانون العقوبات، فلزم اتخاذ اللازم قانونا ضده.

وأشار في ختام بلاغه إلي أن الشاكية هي زوجة الفنان الملحن حلمى بكر، وتمت الإساءة لها ولزوجها ومن ثم يحق لها الشكوى واتخاذ اللازم قانونا مطالبه برد اعتبارها ومحاسبة ومحاكمة المشكو في حقه على اقواله المكذوبة خصوصا أن الشاكية زوجة شخصية عامة وفنان كبير له تاريخ، وأقوال المشكو في حقه قد تؤخذ على أنها حقيقة ومن ثم تسىء إلى تاريخ وسمعة واسم فنان محترم كبير لما صدر ضده وضد زوجته من أقاويل وأحاديث إعلامية مكذوبة في حق الشاكية والتي تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة مما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر.