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الإثنين 08 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضياء السيد: منتخب مصر مرشح لحصد لقب أمم افريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق أن التعامل مع المباريات الرسمية مختلف كليا عن الوديات، موضحاً أن روي فيتوريا المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني حافظ على الشكل الهجومي للمنتخب خلال ودية تنزانيا.

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ضياء السيد: ودية منتخب مصر أمام تنزانيا لم تكن قوية

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر فضائية LTC : " سيكون هناك أمور مطلوبة من اللاعبين في مواجهات أمم إفريقيا، ويجب الفوز في أول مباراتين وحصد 6 نقاط، من أجل اراحة اللاعبين بعد ذلك ".

وأكمل: "أهداف مصر اصبحت بجملة متكررة بين صلاح وتريزيجيه، وهو عمل جيد من الجهاز الفني واللاعبين، واختلاف طريقة اللعب بين الشوطين أمر عادي، وكنت أتمنى تجربة المزيد من العناصر، لكنها تجربة جيدة بالنسبة لمنتخب مصر، وحصل الفريق على دفعة كبيرة قبل السفر لكوت ديفوار".

وأتم: "هناك منافسة قوية بكل تأكيد لمنتخب مصر في كوت ديفوار، ونحن من بين المرشحين للتتويج بكل ألقاب مع 4 فرق آخرى".

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