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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضياء السيد: ودية منتخب مصر أمام تنزانيا لم تكن قوية

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كان يريد تجربة العديد من العناصر في ودية تنزانيا، والمباراة لم تكن قوية للدرجة الكبيرة، وكان الغرض منها زيادة التأقلم وتجربة بعض اللاعبين الذين ينوي الاعتماد عليهم.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "فيتوريا دفع بـ محمد صبحي في حراسة المرمى من أجل المحافظة على محمد الشناوي وأحمد الشناوي أيضا، ومحمد ابوجبل كان يشارك بصفة مستمرة مع نادي البنك الأهلي، وكذلك لعب محمد حمدي وأحمد فتوح، والمباراة لم تشهد اندفاع بدني كبير، لذلك روي فيتوريا كان يريد استغلالها للتحضير جيدا قبل سفر البعثة إلى أمم إفريقيا".

وأضاف: "99% من العناصر الموجودة حاليا مع منتخب مصر سبق وانضموا مع روي فيتوريا في معسكرات كثيرة، وهناك استقرار كبير على التشكيل الذي سيخوض به بطولة أمم إفريقيا، رغم حرصه على تجربة بعض اللاعبين، وسيقود الوسط النني وحمدي فتحي وزيزو، رغم بدايته اليوم بمروان عطية وامام عاشور".

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