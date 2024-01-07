رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية الرابط الرسمي لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 يبدأ يوم الأحد المقبل 14 يناير الجاري.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن آخر موعد للتسجيل الاستمارات الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يسمح بقبول أية استمارات لامتحانات الثانوية العامة 2024 بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

رابط استمارة الثانوية العامة 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط لتسجيل استمارة شهادة الثانوية العامة 2024 على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ولتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 في الموعد المحدد لذلك: (اضغط هنا).

تعليمات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

يقوم الطالب بتسليم الاستمارة الإلكترونية بجميع مشتملاتها والتي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2023-2024 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقاً لما قام بتسجيله إلكترونياً وتسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وعدد ثلاث صور حديثة للطالب مقاس 4 في 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إليكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك.

تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف ( ١٥٠ د امتحانات ) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

على المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي: الشعبة ( مواد التخصص )، واللغة الأجنبية الثانية، والمواد المترجمة، واللغة الأجنبية الأولى، والديانة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين

يجب على طلاب الثانوية العامة التوضيح في الاستمارة الإلكترونية اللغة الأجنبية الأولى:الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، واللغة الأجنبية الثانية: الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية التي يرغب الامتحان فيها على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية إذا كانت لغته الأولى هي الفرنسية أو الألمانية، وإذا كان الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم ويوضح الشعبة التي يؤدى الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية .

ويسجل طلاب الثانوية العامة في مدارس اللغات في الاستمارة الإلكترونية المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى .

ويسدد طلاب الثانوية العامة 2024 مبلغ عشرون جنيهاً نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب (راسب مقيد) على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات.

وعلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف (150 د امتحانات) الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية .

نوهت وزارة التربية والتعليم بأنه بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية أخرى فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التأكد من إرفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم مع كشوف ( 150 د امتحانات ) .