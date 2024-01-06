فئات مسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بدخول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الأول بدءًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ، والدور الثاني بدءا من 24 أغسطس 2024.

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي ٢٠٢٤ م :