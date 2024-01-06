فئات مسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2024
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بدخول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الأول بدءًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ، والدور الثاني بدءا من 24 أغسطس 2024.
الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024
يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي ٢٠٢٤ م :
- الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى في العام الدراسي 2023-2024 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85 على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم .
- الطلاب الراسبون عام ۲۰۲۳ بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم (استمارة الكترونية جديدة) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.
- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ ( بداية تطبيق النظام الحديث ) وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى على نظام المنازل ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاه المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.
- الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة الكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.
- في حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة ( إسقاط القيد ) - بعد ثبوت العذر القهري وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم ( 237 ) لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول اعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته - لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوناً وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائماً .