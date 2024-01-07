خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.
ووجهت وزارة التربية والتعليم جميع الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يسمح بقبول أية استمارات لامتحانات الثانوية العامة 2024 بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 14 يناير الجاري وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.
ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن آخر موعد للتسجيل الاستمارات الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.
خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024
- يقوم الطالب بتسليم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بكافة مشتملاتها والتي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2023-2024 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقاً لما قام بتسجيله إلكترونياً وتسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وعدد ثلاث صور حديثة للطالب مقاس 4 في 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية .
- يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إليكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك.
- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف (150 د امتحانات) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.
على المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي: الشعبة (مواد التخصص)، واللغة الأجنبية الثانية، والمواد المترجمة، واللغة الأجنبية الأولى، والديانة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين
- التوضيح في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية واللغة الأجنبية الثانية الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية، التي يرغب الامتحان فيها على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية إذا كانت لغته الأولى هي الفرنسية أو الألمانية ، وإذا كان الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم ويوضح الشعبة التي يؤدى الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية .
- يسجل طلاب مدارس اللغات في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 المواد التي سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى .
- يتم سداد مبلغ عشرون جنيهاً نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب (راسب مقيد) على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات.
- على أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف ( 150 د امتحانات) الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية .
- أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية أخرى فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التأكد من إرفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم مع كشوف (150) د امتحانات ) .