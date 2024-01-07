خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم جميع الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يسمح بقبول أية استمارات لامتحانات الثانوية العامة 2024 بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 14 يناير الجاري وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن آخر موعد للتسجيل الاستمارات الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024