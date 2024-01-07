بـ 6 خطوات.. إزاى تستخرج جواز السفر الشخصي لأول مرة

يبحث الكثير من الشباب الراغبين فى السفر خارج البلاد أو الذين يعملون عبر الإنترنت مع الدول الخارجية عن كيفية استخراج جواز السفر لأول مرة والأوراق والخطوات المطلوبة.

في السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة.