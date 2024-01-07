بـ 6 خطوات.. إزاى تستخرج جواز السفر الشخصي لأول مرة
يبحث الكثير من الشباب الراغبين فى السفر خارج البلاد أو الذين يعملون عبر الإنترنت مع الدول الخارجية عن كيفية استخراج جواز السفر لأول مرة والأوراق والخطوات المطلوبة.
في السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة.
- إحضار بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.
- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.
- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.
- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.
- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.