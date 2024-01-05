بينها الكيوي.. فواكه تساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل

تعد الفواكه قوة من العناصر الغذائية، وتُعرف بعض الفواكه بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة.

ووفق صحيفة Times of India، فإن تناول أي من الفواكه في القائمة التالية يمكن أن يساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل والالتهابات بصفة عامة، والتي يزداد بعضها في فصل الشتاء:

1. بابايا

يساعد تناول فاكهة البابايا، الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين C والإنزيمات ذات الخصائص المضادة للالتهابات، على تقليل آلام التهاب المفاصل.

2. الحمضيات

إن فيتامين C، المعروف بصفاته المضادة للأكسدة ووظيفته في إنتاج الكولاجين، يمثل أهمية خاصة لصحة المفاصل. يتوفر فيتامين Cبكثرة في الحمضيات.

3. التوت

يحتوي التوت على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات.

4. الكرز

يمكن أن يكون للأنثوسيانين والمواد الأخرى الموجودة في الكرز الحامض تأثيرات مضادة للالتهابات بل وقد يكون لها دور في تسكين الألم الناجم عن الالتهاب.

5. التفاح

يشتهر التفاح باحتوائه على نسبة عالية من فلافونويد الذي له خصائص مضادة للالتهابات وتحديداً كيرسيتين. ويمكن الحصول على عناصر غذائية إضافية عن طريق تناول كامل ثمرة التفاح بدون تقشير.

6. الأناناس

يوجد في ثمار الأناناس البروميلين، وهو إنزيم ذو خصائص مضادة للالتهابات، والذي قد يساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.

7. العنب

يعد العنب، خاصة الأحمر أو الأرجواني اللون، إحدى الفواكه التي تساعد في تقليل أعراض الالتهاب. يحتوي على مادة الريسفيراترول، وهي مادة لها خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة.

8. الأفوكادو

إن الأفوكادو فاكهة متعددة الفوائد وتتمتع بخصائص مضادة للالتهابات بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة.

9. الكيوي

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي، خاصة فيتامين C الذي يتوافر بنسب عالية في ثمار الكيوي، على تقليل الالتهاب.

10. البطيخ والشمام

يحتوي البطيخ والشمام على عنصرين مضادين للالتهابات هما الليكوبين وفيتامين C، لذا يوصي الخبراء بتناول أي منهما حال توافرهما في الشتاء.