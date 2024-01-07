شاهد.. كورنيش النيل بالأقصر يحتشد بالمواطنين تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد

بهجة وفرحة تكسو وجوه المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد، على كورنيش النيل بالأقصر، حيث شهدت منطقة الكورنيش تزاحمًا وإقبالًا كبيرا للمسلمين والأقباط، وسط أجواء من البهجة والسعادة سادت بين المحتفلين.

كما أقبل السائحون بالمدينة على كورنيش النيل، الذين يقضون أعياد الميلاد المجيد في مدينة الأقصر، والتقطوا الصور التذكارية بجانب الأضواء والزينة الممتدة على جانبي طريق كورنيش النيل.



وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فى أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة، يرافقه اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، قاموا بزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

كما توجه المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر شارع كورنيش النيل، حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر.

ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له إلى مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.