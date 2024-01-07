كلام فى الهوا

الأحد 07/يناير/2024 - 08:43 م 1/7/2024 8:43:35 PM

هذا القانون يقصد به مجموعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تنظم التعامل مع المدنيين والجرحى أيا كان صفتهم عسكرية أو مدنية، الهدف الأساسى لتلك الاتفاقيات هو «إذا لم تستطع منع الحرب فقلل قدر الإمكان من آلامها» وتعتبر اتفاقيات جنيف الأربع سنة 1949 التى أقرت حماية المدنيين فى أوقات الحروب، وأكملت سنة 1977، التى اعتبرت المصدر الأساسى للقانون الدولى الإنسانى فى أوقات الحروب التى يجب احترام قواعده وأطلق عليه قانون الحرب الذى ينص على عدد من المواد منها «لا يجوز التعرض للأشخاص غير المشاركين فى الأعمال العسكرية ويحظر قتل أى شخص يكون عاجزًا عن القتال. يتمتع جميع الجرحى بالحماية، وتشمل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها، لا يجوز لأطراف أى نزاع مسلح اتخاذ أى من الأساليب التى تسبب خسائر غير ضرورية أو معاناه مفرطة، على أطراف النزاع التمييز بين الأفراد المسلحين والمدنيين من أجل الحفاظ على أرواح السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية، ولا يجوز أن يكون السكان أو الأشخاص المدنيين عرضه للاعتداء بل يجب توجيه الاعتداءات ضد الأهداف العسكرية فقط، ومن يخالف ذلك يجب محاكمته، فهل سوف يحدث ذلك لإسرائيل؟ أشك، بسبب تخاذل وتراجع دول المسلمين الضعفاء.

لم نقصد أحدًا!!