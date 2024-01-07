الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل السلبي يحسم قمة اَرسنال وليفربول في الشوط الأول

اَرسنال وليفربول
اَرسنال وليفربول

انتهى الشوط الأول من مواجهة اَرسنال أمام نظيره ليفربول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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وشهد الشوط الأول سيطرة نسبية من قبل لاعبي اَرسنال على الكرة، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة لـ اَرسنال 53%، مقابل 47% لليفربول.

وشهدت المباراة غياب اللاعب المصري محمد صلاح، وذلك بسبب انتظامه في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، والمقرر انطلاقها في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

 

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، كونساه، جو جوميز.

 

وسط الملعب: أليكسيس ماك اليستر، هارفي إليوت، كورتيس جونز.

 

الهجوم: داروين نونيز، لويس دياز، كودي جاكبو.

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