إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بمركز قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأحد، برئاسة طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بمركز قنا.

فقد قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة محمد سليم، بتنفيذ عدد ٢ حالة إزالة فورية، عبارة عن تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٦٣٨ متر عبارة أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية إتجاه حوض كوم موج داخل حدود ال ٢ كيلو .

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أبنود برئاسة، رفاعى عبداللاه، بتنفيذ حالة إزالة بمساحة ٢٠٠ متر حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن ردم قواعد خرسانية بناحية كلاحين أبنود .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة .إزالة فورية بقرية أبنود .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.