مانشستر سيتي يقسو على هيدرسفيلد بكأس الاتحاد الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره هيدرسفيلد بنتيجة 5/0، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

نجح فيل فودن في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 33، بينما أضاف زميله جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 37، ليخرج السيتي متقدمًا في الشوط الأول بنتيجة 2/0.

بينما جاء الشوط الثاني مليئًا بالإثارة بالنسبة لمانشستر سيتي، بعدما سجل ثلاثة أهداف، حيث أحرز بين جاكسون الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58، وعاد فيل فودين ليُسجل الهدف الرابع في الدقيقة 65.

بينما أختتم جيريمي دوكو الأهداف الخمسة بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني من المباراة، لتنتهي المواجهة بفوز مانشستر سيتي على نظيره هيدرسفيلد بـ 5/0.

وبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: أكانجي، دياز، جفارديول، جوميز.

الوسط: لويس، كوفاسيتش، بوب.

خط الهجوم: فودين، جريليش، ألفاريز..