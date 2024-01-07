صلاح يغيب ونونيز يقود هجوم ليفربول أمام اَرسنال في كأس الاتحاد

أعلن الجهاز الفني لليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، عن تشكيل الفريق الرسمي أمام اَرسنال، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح عن مواجهة ليفربول أمام اَرسنال، في المباراة التي يشهدها ملعب "الإمارات"، والمقرر انطلاقها في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، وذلك بسبب الدولي المصري في معسكر منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويقود المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز هجوم الريدز أمام الجانرز، حيث يرغب المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول في تحقيق الفوز والصعود للدور المقبل من البطولة.

تشكيل ليفربول أمام اَرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، كونساه، جو جوميز.

وسط الملعب: أليكسيس ماك اليستر، هارفي إليوت، كورتيس جونز.

الهجوم: داروين نونيز، لويس دياز، كودي جاكبو.