وكيل التعليم يقدم التهنئة للأقباط الأرثوذكس بمطرانية قنا

قدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها بمطرانية قنا للأقباط الأرثوذوكس ، وتقدم بخالص التهنئة لهم وللإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيًا الله أن يعيده دائمًا على الإخوه المسيحين والمصريين جميعاً بالخير والاستقرار والمحبة.

رافق وكيل الوزارة في زيارته الدكتور نجم أحمد مدير عام التعليمالفنى ، والأستاذ مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وستبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط، فهى بلد الأمن والأمان.

مؤكدًا على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنصبح جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم التسامح والمحبة ، ولكى تشهد مصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والاستقرار في مختلف مجالات الحياة فمصر بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب فى مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء شاكراً حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.

من جانبه رحب نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها بالحضور معرباً عن سعادته بهذه الزيارة مشيداً بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين شركاء الوطن الواحد والترابط بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة .