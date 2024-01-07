تنفيذ إزالة فورية تعد على أرضي أملاك الدولة في العبابده بدشنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، وقاسم عبد الراضي نائب المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بقرية ابومناع بحري، بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، والنائب قاسم عبدالرضي، ومحمد مغربي رئيس قرية ابو مناع بحري وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأوضح الخبير أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.