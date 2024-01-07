الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي وبحث الوقف الفوري لحرب الإبادة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكدت  السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن  إلى  مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا ما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

txt

لن تقوم إسرائيل بتدمير حماس

txt

أبو الغيط يطالب بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

 

وأشارت السفارة إلى أن الرئيس الفلسطيني  سيبحث الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، مؤكدة أنه  سيبحث منع تهجير الشعب الفلسطيني ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحـ ـتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس.

 

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غزة جراء القصف الإسرائيلي:

 في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 23 ألف قتيل، وأكثر من 58 ألف جريح، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

 

 وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد القتلى ارتفع إلى 22,835، وتشمل 113 قتيلًا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجرحى بلغت 58416 شخصًا.

 

 وقالت المصادر الطبية في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلًا و250 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى استهداف عائلة بريص في خان يونس إلى 27 قتيلًا، بينهم 14 طفلًا.

 

 وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق إن 16 شخصًا قتلوا بقصف إسرائيلي على منزل في خان يونس ومدرسة للأونروا في مخيم المغازي.

مواد متعلقة

لن تقوم إسرائيل بتدمير حماس

حركة فتح: إسرائيل لديها أوهام لاحتلال غزة ما بعد العدوان

هل إسرائيل دولة سلام؟
الجريدة الورقية