الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يطالب بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الخميس 4 الجاري، السيناتور الديموقراطي "كريستوفر فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيفري ميركلي" عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الامريكي.

 

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الأمين العام على ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولياتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسرا من شمال القطاع لجنوبهن مشيرا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد أنماطًا من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع.

 

وأوضح المتحدث ان أبو الغيط شدد في المقابلة على اهمية الاستمرار في الضغط من اجل توفير المساعدات الانسانية  بالكثافة المطلوبة ومن خلال ممرات إنسانية والمطالبة بوقف اطلاق نار كامل.

  وأضاف أن الأمين العام طالب عضوي الكونجرس بأن تمارس الولايات المتحدة بما لها من ثقل الضغط على اسرائيل لوقف آلة الحرب الاسرائيلية على القطاع.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن عضوي الكونجرس الأمريكي أكدا على أهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في انهاء هذه الحرب، كما أوضحا على أهمية العمل على إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من آثار الكارثة الانسانية التي يشهدها القطاع.

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