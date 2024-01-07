قصف وتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية (شاهد)

ذكر مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أحمد سنجاب، هناك قصفًا وتحليقًا للطائرات الحربية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك قصفًا متبادلًا عبر الحدود الجنوبية اللبنانية بين المقاومة الإسلامية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

وأشار إلى أن أمس شهد عمليات قصف عنيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات، تحديدًا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وأوضح من بيروت أن القطاع الأوسط يعد القطاع الأكثر تواجدًا من قبل عناصر حزب الله، وأيضًا القطاعين الغربي والشرقي لم يسلما من القصف الإسرائيلي المكثف، الذي جاء ردًا على الاستهداف الذي نفذه حزب الله بالأمس، حيث تم استهداف منشأة عسكرية إسرائيلية للمراقبة الجوية.



الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غزة جراء القصف الإسرائيلي:

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 23 ألف قتيل، وأكثر من 58 ألف جريح، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد القتلى ارتفع إلى 22,835، وتشمل 113 قتيلًا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجرحى بلغت 58416 شخصًا.

وقالت المصادر الطبية في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلًا و250 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى استهداف عائلة بريص في خان يونس إلى 27 قتيلًا، بينهم 14 طفلًا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق إن 16 شخصًا قتلوا بقصف إسرائيلي على منزل في خان يونس ومدرسة للأونروا في مخيم المغازي.