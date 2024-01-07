1950 مجزرة ارتكبتها إسرائيل خلال 3 أشهر في غزة

كشف أستاذ العلوم السياسية، الدكتور جهاد الحرازين، عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال آخر 3 أشهر في قطاع غزة.

قال “الحرازين”، خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إن ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي من أهداف، أو مكاسب لم يأتِ بأي تقدم حقيقي يذكر، سوى المزيد من قتل الأطفال والنساء والشيوخ، والمزيد من تدمير جميع مقومات الحياة داخل غزة، فهذا ما نجح به الاحتلال من خلال المزيد من المجازر، إذ يتجاوز عدد المجازر أكثر من 1950 مجزرة ارتكبت على مدار 3 أشهر، التي كانت تستهدف عائلات بأكملها.

وتابع، أن إسرائيل استهدفت كل البُنى التحتية، حوّلت قطاع غزة إلى منطقة من الرماد وأكوام الركام المنتشرة في كل المناطق ولم يعد هناك منزل أو مكان صالح للسكن.

وواصل الحرازين، أن هناك رسالة حقيقية للاحتلال الإسرائيلي، بأن الشعب الفلسطيني وهو يتعرض للقصف والإبادة هو متمسك بالبقاء على أرضه، وهناك أكثر من 450 ألف مواطن متواجدين في منطقة مدينة غزة.

وأكمل أنه فى شمال مدينة غزة، ولم يقبلوا أن ينزحوا إلى المناطق الجنوبية، ولكنها مناطق غير آمنة على مدار الأيام الماضية، المناطق كافة تم استهدافها التي ادعى الاحتلال أنها مناطق آمنة.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غزة جراء القصف الإسرائيلي:

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 23 ألف قتيل، وأكثر من 58 ألف جريح، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد القتلى ارتفع إلى 22,835، وتشمل 113 قتيلًا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للجرحى بلغت 58416 شخصًا.

وقالت المصادر الطبية في غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلًا و250 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

إلى ذلك، ارتفع عدد قتلى استهداف عائلة بريص في خان يونس إلى 27 قتيلًا، بينهم 14 طفلًا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق إن 16 شخصًا قتلوا بقصف إسرائيلي على منزل في خان يونس ومدرسة للأونروا في مخيم المغازي.