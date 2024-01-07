الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محكمة العدل الدولية قد تدين إسرائيل بأعمال الإبادة الجماعية (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

 أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور مجيد بودن، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها وقصفها على مناطق عدة في قطاع  غزة، وهذه جريمة كبرى تعاقب عليها الحكومة الإسرائيلية.

 

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 وقال "بودن"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن طلب جنوب إفريقيا خطوة جيدة ضد الكيان المحتل، الذي يسهم في إظهار الصورة الحقيقية لإسرائيل أمام الجنائية الدولية.

 وأضاف أستاذ القانون الدولي أن محكمة العدل الدولية قد تدين إسرائيل بأعمال الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن كل أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكل دول العالم.

 ونوه "بودن" إلى أنه على إسرائيل الانصياع وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وإذا لم تنفذ إسرائيل ستجعل الأمم المتحدة تتخذ العديد من القرارات، وليس لدول "الفيتو" الحق في الاعتراض.

 

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