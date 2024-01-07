مانشستر سيتي يتقدم على هيدرسفيلد في الشوط الأول

تقدم مانشستر سيتي على نظيره هيدرسفيلد بهدفين نظيفين، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

أحرز فيل فودين الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط بتقدم السيتي بنتيجة 2/0.

واستطاع لاعبي السيتي من السيطرة على الشوط بشكل شبه تام، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ 82% لصالح مانشستر سيتي، بينما قابله 18% لصالح لاعبي هيدرسفيلد.

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: أكانجي - دياز - جفارديول - جوميز.

خط الوسط: لويس - كوفاسيتش - بوب.

خط الهجوم: فودين - جريليش - ألفاريز.