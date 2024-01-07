الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على هيدرسفيلد في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي على نظيره هيدرسفيلد بهدفين نظيفين، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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أحرز فيل فودين الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط بتقدم السيتي بنتيجة 2/0.

واستطاع لاعبي السيتي من السيطرة على الشوط بشكل شبه تام، حيث وصلت نسبة الاستحواذ لـ 82% لصالح مانشستر سيتي، بينما قابله 18% لصالح لاعبي هيدرسفيلد.

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: أكانجي - دياز - جفارديول - جوميز.

خط الوسط: لويس - كوفاسيتش - بوب.

خط الهجوم: فودين - جريليش - ألفاريز.

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