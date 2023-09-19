كيفية تسجيل قراءة عداد المياه بنفسك على تطبيق "قراءتي"

في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ميكنة الخدمات، أتاحت الشركة إمكانية تسجيل قراءة عدادات المياه الخاصة بالمواطنين إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين والتقليل من أخطاء قراءات العدادات.

بعض الخطوات اللازم اتباعها من جميع المشتركين في جميع الفروع والإدارات في شركات المياه على مستوى جميع المحافظات، وذلك لتسجيل قراءة عداد المياه، واستخراج فاتورة استهلاك المياه «وأنت في بيتك» دون الحاجة للذهاب إلى الشركة.

وتستعرض"بوابة الوفد" خطوات تسجيل قراءة عداد المياه، التي يجب أن يتبعها المشترك، من خلال تطبيق «قراءتي»، وفقًا للصفحة الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق "قراءتي"

تحميل تطبيق قراءتي من خلال الدخول على Google Play.

إنشاء حساب جديد من خلال إدخال اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، والمحافظة والشركة التابعة للمشترك، والفرع التابع للعميل المكتوب في الفاتورة، والرقم القومي للعميل ورقم الهاتف.

اختيار كلمة مرور مناسبة وإعادة إدخالها للتأكد من صحتها.

الضغط على إنشاء حساب.

تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

الضغط على التقاط صورة وتصوير القراءة الموجودة بالعداد.

الضغط على تسجيل وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها.

الضغط على تأكيد.